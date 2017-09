Poniedziałek pochmurny i deszczowy. Temperatury coraz niższe

W poniedziałek pochmurno, deszczowo i wietrznie od Lubelszczyzny i Mazowsza, przez Kujawy po Warmię i Mazury oraz Podlasie. Tam najdłużej utrzymają się te nieprzyjemne warunki. Pogodnie będzie wzdłuż zachodniej i południowej granicy. Temperatura maksymalna wzrośnie do 14 st. w Suwałkach i Olsztynie. Na termometrach maksymalnie 19 st. w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Ciśnienie wzrośnie do 997 hPa w Warszawie. We wtorek od 16 do 19 stopni. Dużo deszczu na Dolnym Śląsku. W środę chłodniej - od 13 do 19 st. Ulewny deszcz zdominuje centrum i północny wschód kraju. Przelotnie popada także na południu.