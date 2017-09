NASA „zajrzała” do wnętrza huraganu Maria. Żywioł niszczy kolejne wyspy

Przemieszczanie się dwóch huraganów: Marii i Josego monitoruje na bieżąco NASA. We wtorek agencja udostępniła animację prezentującą ich wędrówkę po Oceanie Atlantyckim, a także obraz 3D dający wgląd we wnętrze żywiołu w momencie uderzenia w Dominikę.

Dominika to państwo na wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie Wysp Nawietrznych (Małe Antyle), pomiędzy Gwadelupą i Martyniką. We wtorek rano do małego wyspiarskiego kraju dotarł huragan Maria. Uderzenie żywiołu relacjonował sam premier Wspólnoty Dominiki, który poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dach jego domu został zerwany, a on sam jest „na łasce huraganu”.

Amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów w Miami na Florydzie ogłosiło stan pogotowia dla wysp Antigua, Barbuda, St. Kitts i Nevis, Montserrat, a także St. Lucia, Barbados oraz St. Vincent i Grenadyny. Część z nich została już wcześniej spustoszona przez huragan Irma. Portal telewizji France 24 podaje, że we wtorek na Gwadelupie, wchodzącej w skład Małych Antyli, zginęła jedna osoba, która w momencie uderzenia huraganu znajdowała się poza miejscem zamieszkania i została przygnieciona przez drzewo. Obecnie żywioł dociera do Portoryko, a skutki Marii odczuwane są także na Wyspach Dziewiczych. Siła żywiołu może się wahać, ale zdaniem Krajowego Centrum ds. huraganów USA nie spadnie poniżej czwartej kategorii w pięciostopniowej skali. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze obrazy zniszczeń wywołanych przez huragan.

