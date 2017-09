Rzeki na południu Polski przekroczyły stany ostrzegawcze. IMiGW wydał najwyższe ostrzeżenia hydrologiczne

Najgorsza sytuacja dotyczy rzek: Koszarawa na Żywiecczyźnie, Soła i Wisła w rejonie Oświęcimia, a także Stryszawka w Suchej Beskidzkiej, które już w czwartek 21 września przekroczyły stany ostrzegawcze. Naczelnik wydziału zagrożenia kryzysowego w Bielsku-Białej Adam Caputa donosi o przygotowywaniu worków z piaskiem, na wypadek dalszego podnoszenia się poziomu wód. Już w tym momencie miasto ma mieć gotowe 700 takich worków. Według prognoz, deszczu ma ciągle przybywać, dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci - najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego w województwie śląskim i małopolskim.

Trzeci stopień zagrożenia

Trzeci stopień alertu pogodowego oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia hydrologiczne

W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu na górnej Odrze (na odcinku Chałupki - Racibórz-Miedonia) oraz w zlewniach jej dopływów przewiduje się znaczne (o 200-300cm) wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie także alarmowych. Największe przyrosty spodziewane są na Olzie oraz Odrze poniżej ujścia Olzy.

W związku z obecnie występującymi i prognozowanymi w dalszym ciągu opadami deszczu, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły, a także na innych mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych.

Prognoza IMiGW na najbliższe godziny

W nocy z 21 na 22 września na przeważającym obszarze kraju IMiGW zapowiada zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, opady deszczu lub mżawki. W pasie od Pomorza wschodniego po Zachodnią Małopolskę i Górny Śląsk opady okresami o natężeniu umiarkowanym, a w województwach śląskim i małopolskim także i silnym. W tamtym rejonie prognozowana wysokość opadów ma sięgać do 20 mm, a miejscami w Karpatach nawet do 30 mm. Przejściowo w opadach deszczu lub mżawki oraz nad ranem w lokalnych mgłach widzialność ograniczona będzie do 300 m. Nad morzem i na Pomorzu początkowo możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu, okresami intensywne. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8°C do 11°C, w dolinach górskich od 5°C do 8°C oraz na krańcach zachodnich, cieplej nad morzem tam lokalnie do 13°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany i dość silny, północny i północno-zachodni.

22 września w dzień IMiGW zapowiada duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Okresami opady deszczu, które na południowym wschodzie okresami mogą być o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 10 mm. Wysoko w Tatrach nadal śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 13°C do 18°C, w dolinach karpackich od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, okresowo, zwłaszcza nad morzem i na Dolnym Śląsku, umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Kolejna noc (22-23 września) to w południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie duże oraz opady deszczu, które na Śląsku, w Małopolsce, oraz na Lubelszczyźnie będą okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym, prognozowana tam suma opadów do 15 mm, a w Karpatach do 25 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe opady deszczu. Przejściowo w opadach deszczu lub mżawki oraz nad ranem w lokalnych mgłach widzialność ograniczona do 200 m. Wysoko w Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 9°C do 13°C, w rejonach podgórskich, zwłaszcza w kotlinach sudeckich niższa lokalnie tylko 6°C. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W Karpatach porywy wiatru do 90 km/h.