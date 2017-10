Koniec lata tej jesieni. Od piątku czeka nas duża zmiana pogody

W piątek rano lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 100-300 metrów. Po południu na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W sobotę wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

W niedzielę okresami popada deszcz. Opady mogą być dość intensywne. Temperatura osiągnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni.