Wysokie fale i porywisty wiatr. Po Ophelii uderzył Brian

Sztormowe fale i intensywny wiatr – to efekt burzy Brian, która dotarła do Wielkiej Brytanii. Choć siła żywiołu okazała się mniejsza, niż przewidywali meteorolodzy, nadal stanowił on niebezpieczeństwo.

Jak podaje BBC, w kulminacyjnym momencie wiatr sięgał w porywach do niemal 130 km/h - takie wartości zanotowano na północy Walii, min w Aberdaron i na Isle of Wight. Dla większości północnych terenów Wysp Brytyjskich Met Office wydało czerwone i pomarańczowe alerty oznaczające ostrzeżenia przed powodziami. Galeria:

Burza Brian nawiedziła Irlandię i Wielką Brytanię Z silnym wiatrem i wysokimi falami od piątkowej nocy borykają się mieszkańcy Irlandii. Tamtejsza agencja meteorologiczna Met Éireann ostrzegała przed wiatrem wiejącym z prędkością 130 km/h i podtopieniami. Służby na wybrzeżu ostrzegają przed zbliżaniem się do linii brzegowej i przebywaniem na molach. W Kornwalii ułożone zostały wały przeciwpowodziowe, ale okazało się, że poziom wody nie był ostatecznie tak wysoki, jak przewidywano. To kolejna groźna burza, jaka w ostatnim czasie uderzyła w Wielką Brytanię i Irlandię. W miniony poniedziałek zmagały się one z Ophelią, która przemierzając Atlantyk miała status huraganu, ale osłabła przed dotarciem do lądu. Wskutek wichury zginęły trzy osoby, a tysiące gospodarstw zostało pozbawionych elektryczności.