Środa pochmurna z przejaśnieniami. Od 7 do 10 stopni

Rano miejscami mgły i zamglenia. W dzień pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim oraz w Beskidach możliwe słabe opady deszczu do 3 mm. Od 7 st. na Suwalszczyźnie, 9 w centrum kraju do 11 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.