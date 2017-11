Pogodowa przeplatanka. Prognoza na najbliższe dni

W niedzielę na południu i wschodzie kraju zachmurzenie będzie duże. Popada również deszcz, stopniowo zanikający - do 5-15 l/mkw. Na Pomorzu może spaść 1-5 l/mkw. W pozostałych regionach niebo okaże się pochmurne, jednak przejaśni się i rozpogodzi. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Górnym Śląsku, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na wschodzie. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Na Wybrzeżu porywy mogą dojść do 70 km/h.

W poniedziałek na północnym zachodzie kraju niebo pokryje się chmurami, pojawią się również opady deszczu ze śniegiem, do 5-10 l/mkw. Poza tym wystąpią rozpogodzenia. Temperatura maksymalna zawaha się od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach na zachodzie dojdzie do 60 km/h.

We wtorek na zachodzie kraju i na Pomorzu będzie pochmurno z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Reszta regionów pozostanie pogodna. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiejący z kierunków południowych wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h.