Poniedziałek będzie pogodny jedynie na Pomorzu Zachodnim. Poza tym pojawią się opady śniegu, które od zachodu będą przechodziły w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na wschodzie i Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h, powodujący na wschodzie zwieje śnieżne, zachodni.