W poniedziałek do 12 stopni na termometrach. Alerty 3. stopnia dla południa kraju

W poniedziałek na północy oraz południu kraju okresami będą występować słabe opady deszczu do 1-5 mm. Na pozostałym obszarze mogą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, 8 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach od 50 km/godz. na północy do 90 km/godz. na południu, w górach powyżej 100 km/godz.

W związku z silnym wiatrem IMGW wydał ostrzeżenia 3. stopnia dla południowych części województw podkarpackiego i śląskiego. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim prognozowanie jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12 we wtorek 12 grudnia. Podobnie będzie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, gdzie alert obowiązuje do godz. 10 we wtorek 12 grudnia. W tym czasie prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed marznącymi opadami.