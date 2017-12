W Tatrach wichura, turyści uciekają ze szlaków. TOPR: Dramatyczna sytuacja

– Sytuacja jest dramatyczna. Wiatr na Kasprowym Wierchu dochodzi do 130km/h, poza tym spadło bardzo dużo śniegu – powiedział Andrzej Maciata, ratownik TOPR. Straż pożarna interweniowała w weekend w Zakopanem blisko 30 razy, najczęściej wzywana była do drzew, które wiatr powalił na ulicę. Silne podmuchy uszkodziły też kilka dachów.

Ostrzeżenia IMGW

W związku z silnym wiatrem IMGW wydał ostrzeżenia 3. stopnia dla południowych części województw podkarpackiego i śląskiego. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim prognozowanie jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12 we wtorek 12 grudnia. Podobnie będzie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, gdzie alert obowiązuje do godz. 10 we wtorek 12 grudnia. W tym czasie prognozowany jest wiatr o średniej prędkości od 70 km/h do 80 km/h, z porywami do 140 km/h, z południa. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed marznącymi opadami.