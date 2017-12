Prognoza pogody na 16 dni. W święta dodatnie temperatury

Na początku tygodnia w południowej Polsce będzie aż plus 13 stopni. Od środy zrobi się chłodniej, ale nadal będzie powyżej zera. Większe ochłodzenie może przyjść w przedświątecznym tygodniu i wtedy oprócz zachodniej części kraju będzie słaby mróz. Z kolei w czasie świąt zrobi się nieco cieplej, do plus pięciu stopni.