Przed nami śnieżny i zimny weekend. Nad Polskę napływa polarne powietrze

W sobotę zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie kraju opady śniegu wyniosą do 2-8 cm. W pozostałych regionach miejscami przelotnie popada śnieg w wysokości do 1-2 cm. Termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.