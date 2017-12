W czwartek lokalnie popada śnieg. Ostatnie dni roku będą ciepłe

W czwartek prawie w całym kraju możemy spodziewać się opadów, od 3 do 8 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie popada także deszcz ze śniegiem. Nie będzie padać tylko na północnym wschodzie Polski. Będzie także ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 8 na Dolnym i Górnym Śląsku do 10 na południowym wschodzie kraju. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu z prędkością do 60 kilometrów na godzinę. W górach spodziewamy się halnego.

Niemal w całej Polsce prognozowane są opady deszczu ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie także samego śniegu. Jedynie w Wielkopolsce i na południowym zachodzie zza chmur wyjrzy słońce, którego nie zakłóci deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3-4 w centrum do 5 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.