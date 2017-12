Piątek raz deszczowy, raz pogodny. Jaka będzie pogoda w Sylwestra?

Nad Polską przemieszcza się aktywny front atmosferyczny związany z niżami znad Skandynawii i Bałkanów. Za nimi rozwinie się w piątek klin wyżowy związany z Wyżem Azorskim. Z północnego zachodu napłynie zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Zachmurzenie w piątek będzie duże. Na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 1-10 litrów na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 1-5 centymetrów. W Karpatach spadnie od 5 do 10 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce, na Górnym Śląsku i w centrum kraju do 5 st. C na wschodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Okresami może powiać silniej.

W sobotę regiony zachodnie oraz Pomorze pozostaną pochmurne. Okresami wystąpią tam opady śniegu (do 3 cm) oraz deszczu ze śniegiem (do 5-10 l/mkw.). Poza tym w kraju będzie pogodnie. Termometry wskażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, osiągnie w porywach do 60-80 km/h. W górach powieje do 100 km/h.