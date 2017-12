Nowy Rok pochmurny z przelotnym deszczem. Uwaga na mocny wiatr

Sylwester będzie pochmurny, deszczowy i wietrzny

Niedziela będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura wyniesie od 4 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Będzie mocno wiało, w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne....