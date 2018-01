Wtorek będzie słoneczny, ale na horyzoncie chmury i ochłodzenie

Wtorek na ogół będzie słoneczny. Od południa stopniowo postępować będzie wzrost zachmurzenia. Na południowym zachodzie możliwy słaby deszcz lub mżawka. Temperatura od 1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje na ogół umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1020 hPa.

Środa okaże się przeważnie pochmurna. Na zachodzie popada deszcz. Termometry wskażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek można się spodziewać dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, ze wschodu.