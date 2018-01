Prognoza na 16 dni: Mróz napotka silnego wroga

Jednak nowy tydzień zacznie się od mroźnej pogody - na wschodzie kraju w dzień będzie nawet - 6 stopni. Później, w miarę napływu cieplejszego powietrza, mróz będzie łagodnieć, a na zachodzie Polski odwilż będzie wyraźna i może tam być nawet do 5 stopni powyżej zera. Podobna temperatura, z niewielkimi wahaniami, utrzyma się właściwie do końca stycznia: we wschodniej połowie kraju będziemy mieć lekką zimę i taki też mróz, a w tym samym czasie na zachodzie dzienna temperatura będzie zazwyczaj dodatnia.