Prognoza pogody na piątek. Porady dla kierowców wybierających się w góry

Nad Polskę nadciągał orkan Fryderyka, niosący ze sobą silny wiatr. W czwartek 18 stycznia wieczorem i w nocy porywy wiatru mogły przekroczyć prędkość 100 km/h. W piątek 19 stycznia wszędzie spodziewamy się opadów śniegu, które początkowo na północy i na wschodzie kraju mogą być dość intensywne. W ciągu dnia opady będą słabnąć i pojawią się przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Na termometrach -1 stopień w Suwałkach i w Białymstoku, 0 stopni w Olsztynie, 1 w Warszawie, 2 w Poznaniu i 3 we Wrocławiu. Wiatr w ciągu dnia będzie stopniowo słabnąć, ale chwilami może być jeszcze porywisty. Duże wahania ciśnienia – najpierw spadek, a później wzrost.

Spokojniejsza pogoda w sobotę. Meteorolodzy prognozują przelotne opady śniegu w całym kraju. Na termometrach od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do 2 we Wrocławiu. W niedzielę w centrum i na wschodzie lekki mróz – tu temperatura osiągnie do -3 stopni. Prawie wszędzie przelotne opady śniegu.

Samochodem w góry?

Sezon narciarski jest w pełni, dlatego coraz więcej osób decyduje się na wyjazd w góry. Sprawdź, jak przygotować samochód, a także o czym należy pamiętać, gdy wybierasz się w taką wyprawę.

Turyści w Tatrach doświadczyli skutków nadciągnięcia nad Polskę orkanu. Silny wiatr i gęste opady śniegu utrudniały wędrówkę. Samochody musiały ograniczyć prędkość, ponieważ na ulicach utworzyło się błoto pośniegowe. W całym kraju dochodziło do wypadków drogowych. W większości regionów obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Ponad 54 tysiące odbiorców nie ma prądu, a w ruchu samochodowym i lotniczym wystąpiły utrudnienia.