Czwartek pochmurny i deszczowy. Będzie cieplej

W czwartek na ogół będzie pochmurno. W województwach zachodnich i północnych popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość 40-60 km/h, południowy. Ciśnienie spada, w południe 1006 hPa.

W Trójmieście będzie pochmurno i spadnie słaby deszcz lub mżawka. Wiatr okresami osiągnie prędkość do 40-60 km/h. W Krakowie możemy spodziewać się niewielkich przejaśnień. Maksymalna temperatura wyniesie 9 stopni Celsjusza. Prędkość wiatru osiągnie miejscami 60 km/h. W Poznaniu słaby deszcz lub mżawka. Termometry wskażą do 7 stopni Celsjusza. Ciśnienie spadnie, w południe do 1006 hPa. W Warszawie spodziewane jest 6 stopni Celsjusza i na ogół będzie pochmurno. Okresami wiatr ogiągnie prędkość 60 km/h. We Wrocławiu pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 9 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością do 40-60 km/h.