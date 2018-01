Niedziela pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu. Z początkiem tygodnia przyjdą przejaśnienia

Niedziela okaże się na ogół pochmurna, popada tez przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu może wiać mocniej - do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe warszawskie barometry wskażą 1016 hPa.

W poniedziałek niebo pozostanie pochmurne, ale pojawią się przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, z zachodu. Okresami jego prędkość może dochodzić do 40 km/h na południu, a do 100 km/h na północy.

We wtorek chmury nie ustąpią, ale wciąż będziemy mogli liczyć na przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny zachodni wiatr powieje z prędkością w porywach do 40-70 km/h.

Środa okaże się kolejnym pochmurnym dniem. Popada śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.