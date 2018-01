Sztorm na Bałtyku i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Wysoko w Karpatach okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C na wschodzie do 8°C na zachodzie i 9°C lokalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, a na północy Polski do 70 km/h, a w partiach szczytowych Sudetów do 80 km/h, a w Karpatach do 90 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW w ostrzeżeniu drugiego stopnia informuje, że nad Bałtykiem w strefie brzegowej wschodniej, jak i zachodniej wiatr osiągnie wartość od 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta. Oznacza to wiatr o prędkości 40-62 km/h, w porywach do 75 km/h, który według prognoz utrzyma się do godziny 22-23.

Pochmurnie i wietrznie będzie także w kolejnych dniach. IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna sięgnie od 5°C na północnym wschodzie do 12°C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 70 km/h, a na wybrzeżu do 85 km/h. W poniedziałek ostrzeżenia 1 stopnia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.