Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia dla całego kraju

Dla subregionu nadmorskiego woj. pomorskiego wydane zostało ostrzeżenie 2 stopnia obowiązujące do wtorku 30 stycznia, do godz. 10. W tym czasie prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, z porywami do 90 km/h, w nocy do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Dla pozostałych województw wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia. Silny wiatr w znacznej części kraju będzie się utrzymywał do godzin popołudniowych we wtorek. Prędkość wiatru będzie sięgała w porywach do 80-100 km/h.

Ponadto w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia. „W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami atmosferycznymi w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych” – brzmi alert.