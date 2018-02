IMiGW wydało ostrzeżenie. W Polsce spadnie prawie pół metra śniegu

Front atmosferyczny, który nadciąga nad nasz kraj przyniesie intensywne opady śniegu. Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niektórych regionach Polski może spaść nawet 45 centymetrów opadów.

Dla województwa małopolskiego oraz podkarpackiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed możliwymi śnieżycami. Ostrzeżenie ma obowiązywać do niedzieli 4 lutego. Na terenie wymienionych jednostek administracyjnych przewiduje się opady od 10 do 20 centymetrów śniegu. Nieco więcej śniegu może wystąpić w Bieszczadach oraz Beskidzie Niskim, gdzie według synoptyków ma go spaść 25 centymetrów. Przypuszcza się, że regiony zostaną wręcz zasypane w niedzielę. Śnieżyce mają się utrzymywać cały dzień i opady sięgną nawet 45 cm.

IMGW ostrzega również przed wracającymi do kraju ujemnymi temperaturami. Najchłodniej w przyszłym tygodniu ma być na Suwalszczyźnie, gdzie spodziewamy się od -4 do -5 stopni Celsjusza. Podobne temperatury wystąpią również w Zakopanem oraz Jeleniej Górze. Opady śniegu mają utrzymywać się na południu kraju przez cały tydzień.