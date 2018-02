Prognoza pogody na weekend. Solidne opady śniegu, mróz

W całym kraju będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpią przelotne opady śnieg. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Lubelskiej i Świętokrzyskiej spadnie do 20 cm śniegu. W górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej ponad 20 cm.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie przeważnie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda w niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę w całej Polsce spodziewać się możemy słabego mrozu. Na południowym-wschodzie padał będzie śnieg i przybędzie tam kolejne 5-10 cm białego puchu. Na pozostałym obszarze śnieg może popadać sporadycznie. Niedziela będzie chłodniejsza od soboty ze względu na umiarkowany wiatr, który tego dnia wiać będzie z północy. W ciągu dnia temperatura os -2 do 1 stopnia Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1014 hPa i będzie rosło.