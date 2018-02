W poniedziałek śnieg i mróz niemal w całym kraju. Jaka prognoza na kolejne dni?

Wiatr powinien być słaby i umiarkowany. Na termometrach od -4 stopni w Suwałkach, -2 stopnie w Lublinie i Rzeszowie, -2 w Białymstoku, Łodzi i w Poznaniu. Najcieplej będzie w Szczecinie – tu termometry pokażą 1 stopień.

We wtorek na termometrach od -3 stopni na Suwalszczyźnie do 0 w Szczecinie. Na północy przelotnie popada śnieg. W środę więcej rozpogodzeń. Na termometrach od -2 stopni w Suwałkach do 3 na południu kraju.

W czwartek i piątek więcej zachmurzeń. W czasie najbliższego weekendu, do Polski dotrze kolejna fala mroźnego powietrza. W dzień spodziewać się możemy -5, -6 stopni. Zimowa pogoda utrzyma się do połowy lutego. Później dotrze do nas cieplejsze powietrze znad Atlantyku.