W poniedziałek śnieg i mróz. Jak będzie w kolejnych dniach?

We wtorek na termometrach od - 3 stopni na Suwalszczyźnie do 0 w Szczecinie. Na północy przelotnie popada śnieg. W środę więcej rozpogodzeń. Na termometrach od - 2 stopni w Suwałkach do 3 na południu kraju. W czwartek i piątek więcej zachmurzeń.