We wtorek śnieg na północy kraju. W kolejnych dniach pogodnie i bez opadów

Lekki mróz pojawi się na wschodzie oraz w Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Tu na termometrach do -2 stopni. Poza tym przeważnie około 0 stopni do 1 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a ciśnienie spadnie o 2 hPa.

W środę pogodnie i bez opadów. Temperatura od -1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 we Wrocławiu. W czwartek śnieg spadnie na południu kraju, w pozostałej części będzie pogodnie. Na termometrach od -2 stopni w Suwałkach do 2 na południowym zachodzie.