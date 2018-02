Korek na 700 km, zamknięta wieża Eiffla i odwołane loty. Śnieg sparaliżował stolicę Francji

Galeria:

Paryż zrobił się biały. Stolica Francji sparaliżowana przez śnieg

Z powodu intensywnych opadów śniegu cierpią mieszkańcy Paryża, ale także turyści. Ze względu na niesprzyjającą aurę zamknięto bowiem wieżę Eiffla. Ponadto, odwołano wiele lotów i część osób musiała całkowicie zmienić swoje plany. Pogoda spowodowała drogowy paraliż w stolicy Francji. Wokół miasta w nocy utworzył się korek o długości 700 km.

Nagła zmiana pogody

We wtorek 6 lutego w Paryżu spadło 10 centymetrów śniegu. Meteo France twierdzi, że opady śniegu w środę są jeszcze mocniejsze, a temperatura spadnie do -10 stopni Celsjusza. To oznacza, ze zimowa aura w Paryżu utrzyma się na dłużej. „Guardian” zauważa, że mroźne dni we Francji to nagła zmiana aury po obfitych opadach deszczu, które spowodowały powodzie w wielu miejscach na północy kraju.

Śnieżyce spowodowały spore utrudnienia we Francji, ale część osób potrafi w tym dostrzec magiczny urok zimy. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia, na których widać różne części Paryża pod śniegiem. Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii.

