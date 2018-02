Prognoza pogody na czwartek. Aura podzieli kraj na pół

W czwartek na północy i zachodzie kraju będzie słonecznie, na Kujawach i w Wielkopolsce też bardzo ładnie. Natomiast na wschodzie i południu wystąpi zachmurzenie z opadami śniegu – może spaść od 5 do 10 cm. Temperatura poniżej zera na wschodzie – od minus 3 do minus jednego stopnia, na zachodzie od jednego do plus dwóch.

Wiatr nie powinien przeszkadzać, a ciśnienie w południe w Warszawie 1004 hPa i będzie stabilne. W piątek od minus 1 do 3 stopni, na wschodzie kraju opady śniegu. Podobnie w sobotę z tym, że na zachodzie temperatura wzrośnie do 3,4 stopni. Ocieplenie spodziewane jest dopiero w poniedziałek. Objawi się deszczem ze śniegiem na wschodzie kraju.