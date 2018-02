W niedzielę pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W zachodniej części kraju opady śniegu (do 4cm) przechodzące w deszcz. Od -1 st. na Podlasiu do 5 na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa. Na wschodzie słaby, na zachodzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie spada, w południe 998 hPa.