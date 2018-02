Prognoza pogody. Duże zachmurzenie, opady śniegu . Cieplej w kolejnych dniach

IMGW informuje, że na północy i północnym zachodzie Europy kształtował się będzie rozległy niż znad Islandii. Polska będzie w zasięgu klina wyżu znad Rosji, w tej samej polarnej masie powietrza.

W czwartek w południowo-wschodniej Polskce duże zachmurzenie i miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano pojawią się mgły, ograniczające w niektórych miejscach widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum, do 3 st. na północnym zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które mogą powodować gołoledź. Na południowym wschodzie pojawić się mogą marznące mgły. Temperatura minimalna od -6 stopni Celsjusza na wschodzie do -1 stopień na zachodzie, chłodniej na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny od -8 do -4 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat od -12 do -8 stopni. Nad morzem cieplej, temperatura minimalna od -2 stopni do 1 stopnia.