IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Temperatura może spaść do -23°C

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zamieściło na Twitterze ostrzeżenie przed silnym mrozem. W przypadku województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego synoptyk IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -15°C, miejscami spadek temperatury do -23°C. W niedzielę temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -8°C.

W Beskidzie Śląskim i Żywieckim, a także w subregionie południowym woj. małopolskiego w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -18°C do -15°C, w pozostałym okresie od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna od -13°C do -11°C.

Na terenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego w nocy temperatura minimalna wynosić będzie od -18°C do -15°C. W dzień termometry pokażą maksymalnie od -10°C do -7°C.