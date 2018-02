IMGW ostrzega przed silnym mrozem niemal w całej Polsce. Temperatura może spaść do -23°C

Nadchodzącej nocy zimno nie odpuści. W woj. zachodnio-pomorskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Na Pomorzu prognozowana temperatura minimalna w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie do -20°C, jedynie nad samym morzem około -7°C. Największe spadki temperatury w rejonie Kaszub i Żuław. Temperatura maksymalna w poniedziałek od -8°C do -5°C, tylko nad morzem od -5°C do -3°C. Podobnie w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie w nocy termometry pokażą od -19°C do -15°C, a miejscami nawet -23°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -8°C.

W woj. kujawsko-pomorskim w nocy temperatura spadnie do -16°C a lokalnie nawet -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -9°C do -6°C. Na Mazowszu nocą termometry pokażą od -16°C do -13°C. Mróz będzie trzymał także w dzień – spodziewane jest od -10°C do -7°C. W woj. łódzkim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -13°C, lokalnie do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -9°C do -6°C.Podobna temperatura w woj. lubelskim, gdzie w nocy lokalnie może być około -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -8°C.

Ostrzeżenie dla woj. świętokrzyskiego obowiązuje aż do 1 marca. W ciągu kolejnych nocy słupek rtęci ma spadać zatrzymywać się w okolicach -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Silny mróz do końca lutego zapowiadany jest także na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nocą temperatura może być tam odpowiednio nawet -18°C i- 17°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C.

W woj. śląskim lokalnie możliwe spadki temperatury do -21°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim nocami od -18°C do -15°C. W dzień temperatura maksymalna od -10°C do -7°C.

W Wielkopolsce i woj. lubuskim nocami będzie od -15°C do -13°C, lokalnie do -18°C. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do 2 marca.