Niedziela z przejaśnieniami na zachodzie. Nad resztą Polski...

W niedzielę w większości kraju wystąpią opady śniegu, a lokalnie marznącego deszczu. Jedynie na zachodzie będzie dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na zachodzie. Powieje słaby i...