Jeszcze kilka dni arktycznego chłodu. Wtorek mroźny i z opadami śniegu

We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym-wschodzie kraju, a także na Wybrzeżu i Pomorzu lokalnie spadnie niewielki śnieg, od 1 do 2 cm. Tam w ciągu dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8 st. C w centrum kraju do -4 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Spodziewany jest wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na południu kraju i Pomorzu porywy osiągną od 50 do 60 km/h.

W środę pogodnie będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach lokalnie spadnie śnieg. Termometry w ciągu dnia wskażą od -12 stopni C na Suwalszczyźnie, -9 st. C w centrum kraju do -6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.

W czwartek w większości regionów będzie pogodnie. Zachmurzenia spodziewać się możemy tylko na wschodzie. Powieje wschodni i północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W ciągu dnia temperatura wyniesie od -11 st. C na Podlasiu, -9 st. C w centrum kraju do -5 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Lekkie ocieplenie zapowiadane jest dopiero w weekend.