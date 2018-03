Piątek pogodny, ale nadal mroźny. Jak zapowiada się weekend?

Pogodnie będzie zwłaszcza w centralnej i zachodniej części kraju. We wschodnich województwach aura będzie pochmurna, jednak i tam miejscami będzie się przejaśniać. Na północnym wschodzie i na krańcach południowych w drugiej części dnia mogą pojawić się słabe opady śniegu.

Mroźna arktyczna masa powietrza wciąż napływać będzie ze wschodu, jednak na termometrach zobaczymy nieco wyższe wartości. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i na Śląsku będzie od -11 do -9 stopni Celsjusza. Z kolei na Pomorzu Zachodnim i Kujawach będzie do -7 stopni Celsjusza, natomiast w okolicach Wrocławia do -6 stopni Celsjusza.

Spodziewany jest słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

W weekend do Polski dotrze ocieplenie.