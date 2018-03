Powiew ciepła w weekend. W niedzielę na południu nawet do 17 st. C

W sobotę na zachodzie, południu i w centrum kraju będzie pochmurno, a miejscami mogą występować opady deszczu do 1-5 mm, w górach opady śniegu do 1-5 cm i deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze możemy liczyć na chwile ze słońcem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, 10 st. C w centrum kraju do 12 st. C w Małopolsce. Powieje na wschodzie zachodni wiatr, poza tym południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Niedziela będzie słoneczna i ciepła. Na południu Polski termometry wskażą 17 st. C.