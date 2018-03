Wiosna zawita do Polski w niedzielę. We Wrocławiu termometry pokażą aż 17 stopni!

Chłodniejsza będzie północ kraju. W Gdańsku 9, a w Suwałkach tylko 5 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny. W górach porywy do około 100 km/h. Ciśnienie powoli spada.

W poniedziałek nadal będzie ciepło ale jednocześnie pochmurnie i deszczowo. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w Rzeszowie. We wtorek przelotne opady w całej Polsce. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach do 13 w Krakowie.