W poniedziałek przelotne opady deszczu w całym kraju. Wciąż będzie ciepło

W poniedziałek w całym kraju przelotne opady deszczu. Nie zabraknie jednak przejaśnień. Cały czas będzie ciepło. Wysokie temperatury w Małopolsce. Tam termometry pokażą nawet 17 stopni. W Warszawie na termometrach 14 stopni, a 9 w Gdańsku i na Suwalszczyźnie. Z powodu dynamicznych zmian w pogodzie biomet niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. We wtorek na termometrach od 8 do 13 stopni. Na północy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W środę podobna sytuacja. Najpogodniej będzie na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 6 do 12 stopni. W czwartek temperatura nieco spadnie. W piątek więcej rozpogodzeń.