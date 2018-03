W piątek powrót zimy. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami na północy. Wystąpią postępujące z południa w głąb kraju opady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce opady deszczu do 10-20 mm, a w pasie od Śląska przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Mazowsze opady śniegu z deszczem do 5-15 mm i śniegu do 5 cm, przechodzące miejscami wieczorem w intensywne opady śniegu do 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na Suwalszczyźnie, przez 2°C w centrum kraju do 7°C na południu. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/godz., powodujący zawieje śnieżne. W sobotę i niedzielę chłodno - od -1 st. do nawet - 7 st. w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na południu opady śniegu.