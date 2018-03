Temperatura w dzień wyniesie od -4°C na Podkarpaciu do 5°C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w porywach do 45km/h – może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek i środę również pogodnie, będzie nieco bardziej pochmurnie, za to cieplej od - 2 st na Pogórzu do 5 st. na Dolnym Śląsku.