Jaka pogoda w niedzielę, poniedziałek i wtorek? Prognoza na Wielkanoc

W niedzielę w całym kraju wystąpią opady deszczu, a na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 4°C na Pomorzu Zachodnim do 9°C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach 50-70km/h, północno-zachodni. Na Bałtyku wystąpi sztorm o sile 8st. w skali Beauforta. W poniedziałek pogoda nieco się poprawi, na zachodzie pojawi się słońce, a we wschodniej części kraju utrzyma się śnieg z deszczem. We wtorek pogoda znacznie się poprawi, temperatura dojdzie nawet do 17 st. na Dolnym Śląsku.

