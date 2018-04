Prognoza pogody na środę. Termometry wskażą nawet 21 stopni!

W środę na Pomorzu i zachodzie pojawią się słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy.

W środę parasole przydadzą się tylko mieszkańcom Pomorza oraz zachodnich regionów Polski. Prognozowane są tam słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. IMGW ostrzega jednak województwa podkarpackie, małopolskie i śląskie. Tam będzie bowiem silnie wiać. Największa wilgotność powietrza wystąpi dziś na północnym zachodzie i wyniesie ponad 70 procent. Najbardziej suche powietrze wystąpi z kolei w południowo-wschodniej części kraju. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na północnym zachodzie. W innych częściach kraju określa się je jako korzystne.