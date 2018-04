W niedzielę będzie na ogół słonecznie. Po południu na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej nastąpi wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia przelotnego deszczu i burz (20 mm opadu i porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 18°C na Suwalszczyźnie do 23°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, w południe 1006 hPa.