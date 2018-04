Prognoza pogody na środę. Miejscami może popadać

W środę na północny popada przelotny deszcz (do 5mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, na ogół wschodni.

W północnych regionach Polski możliwe są w środę przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Prognozowany jest słaby i umiarkowany wiatr wschodni, który miejscami przybierać może na sile. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe barometry wskażą 1000 hektopaskali. Największa wilgotność prognozowana jest na północy kraju (80 procent). Będzie ona się zmniejszać w kierunku południowym. Warunki meteorologiczne będą neutralne, tylko na północy negatywne. W Warszawie termometry wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Podobnie będzie w Trójmieście. Nieco cieplej - 22 stopnie Celsjusza - odnotowane będą w Krakowie. 21 stopni Celsjusza prognozowane jest w Poznaniu, a 23 stopnie we Wrocławiu.