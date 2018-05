Piątek pogodny, ale tylko w części kraju. Gdzie popada i zagrzmi?

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni i północno-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć 90 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku regionów w kraju. W województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim mogą wystąpić burze z gradem. Z kolei w województwie łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim oraz na Podkarpaciu przewiduje się burze z opadami deszczu do 30 mm. W nocy temperatury spadną do 10 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze. Podobnie jak w ciągu dnia, może popadać w całym kraju, z wyjątkiem Ziemi Lubuskiej.

W sobotę również popada. Opady przewidywane są szczególnie na Pomorzu, w centrum oraz południowym-wschodzie kraju. Termometry wskażą od 21 stopni w Gdańsku i Zakopanem do 26 w Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i na zachodnich krańcach kraju. Przelotne opady deszczu pojawią się także w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia.