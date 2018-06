Wtorek ciepły i pogodny. W czwartek przyjdzie upał

Będzie ciepło, w Rzeszowie nawet 28 st. C. W Warszawie i Lublinie będzie 27 st. C, a w Poznaniu 24 st. C. Nieco niższa temperatura będzie na Wybrzeżu i na Pomorzu. Tam mają być 22-23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian. W Warszawie na barometrach będzie 1006 hPa.

Środa zapowiada się wszędzie pogodnie, słonecznie i bez opadów. Będzie ciepło – od 24 st. na Mazurach i 25 nad morzem, do 27 st. C w centrum i 28 st. C na południu kraju.

W czwartek na jeden dzień do Polski napłynie upalne powietrze. Na termometrach zobaczymy aż 33 st. C, ale ten dzień zakończą burze i przelotne opady deszczu. Później ma się ochłodzić.