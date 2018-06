Środa słoneczna i ciepła w całym kraju. A jaka pogoda w kolejne dni?

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe, jedynie na Pomorzu wzrastające do umiarkowanego, a and ranem na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12 stopni C,14 stopni C na północnym wschodzie do 15 stopni C, 17 stopni C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego. Miejscami burze; lokalnie gwałtowne, połączone z gradem i intensywnymi opadami deszczu oraz z silnymi porywami wiatru. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na zachodzie, południu i w centrum kraju do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 25 stopni C, 27 stopni C na północy do 28 stopni C, 30 stopni C na pozostałym obszarze kraju i do 31 stopni C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.