Środa w całym kraju będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.

Zdecydowanie gorsza pogoda zapowiada się w czwartek. W całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu oraz burze. Miejscami mogą być intensywne z opadami rzędu 40 mm. Od piątku przewidywane jest ochłodzenie termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu.