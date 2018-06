Prognoza pogody na sobotę. Burze i opady deszczu

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami na południu i zachodzie przelotnych opadów deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 7 cm. Opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem możliwe także w Sudetach. Na wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 stopni C do 11 stopni C; chłodniej w kotlinach górskich: od 6 stopni C do 7 stopni C. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, w Sudetach w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 7 cm. Na północy i wschodzie gdzieniegdzie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 stopni C do 19 stopni C, chłodniej w kotlinach górskich: od 13 stopni C do 15 stopni C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny i w porywach do 55 km/h, w Karpatach w porywach do 60 km/h, w Sudetach w porywach do 80 km/h, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.